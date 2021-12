Hans Kuhn RT @maternus: Wäre damals was aus der Festanstellung beim Spiegel geworden, säße ich heute als nomadische Arbeitsbiene an der Ericusspitze… vor 1 Minute Richard Meusers v.W. ن 🇮🇹 🇮🇱 Wäre damals was aus der Festanstellung beim Spiegel geworden, säße ich heute als nomadische Arbeitsbiene an der Eri… https://t.co/nynLwnEeNJ vor 6 Stunden Deutschland Germany Ausmisten im Büro: Zwei Kisten aus 30 Jahren Berufsleben https://t.co/4zOxkyHXHf https://t.co/5k8EILgB4H vor 12 Stunden sozialemedia.com Ausmisten im Büro: Zwei Kisten aus 30 Jahren Berufsleben https://t.co/xEo7ymWa8g vor 12 Stunden