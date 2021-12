01.12.2021 ( vor 3 Stunden )



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor einem geplanten Staatsstreich am 1. Dezember und nennt dabei den Namen des reichsten Oligarchen im Land. Was steht hinter der merkwürdigen Warnung? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt vor einem geplanten Staatsstreich am 1. Dezember und nennt dabei den Namen des reichsten Oligarchen im Land. Was steht hinter der merkwürdigen Warnung? 👓 Vollständige Meldung