01.12.2021 ( vor 4 Stunden )



Eigentlich sollte Ralf Rangnick am Donnerstag gegen den FC Arsenal erstmals für Manchester United an der Seitenlinie stehen. Doch daraus wird nun nichts: Die nötige Arbeitserlaubnis zieht sich hin.