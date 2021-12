Maximiliane 🏵️ RT @aruetzel: Wer mich überraschen will, muss mit Schellen rechnen, privat wie beruflich. (S+) »Surprise! Die Bruce Darnell Show«: Peinlich… vor 1 Stunde DER SPIEGEL RT @aruetzel: Wer mich überraschen will, muss mit Schellen rechnen, privat wie beruflich. (S+) »Surprise! Die Bruce Darnell Show«: Peinlich… vor 2 Stunden Anja Rützel Wer mich überraschen will, muss mit Schellen rechnen, privat wie beruflich. (S+) »Surprise! Die Bruce Darnell Show«… https://t.co/bVUF4WCowL vor 2 Stunden sozialemedia.com »Surprise! Die Bruce Darnell Show«: Peinliche Überraschungen in Endlosschleife https://t.co/CPN6VaWbtI vor 5 Stunden Joan Bleicher RT @DWDL: Zurück bei ProSieben: Unsere Kritik zur neuen Bruce-Darnell-Show #Surprise, die viel Luft nach oben hatte https://t.co/3rqfOdE7NJ… vor 11 Stunden WEB.DE News - Stars "Surprise! Die Bruce Darnell Show": Warum Viviane Geppert ein Glückgriff war https://t.co/xx17FmaCPv vor 12 Stunden