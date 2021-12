04.12.2021 ( vor 3 Stunden )



Auf Bundesebene hat er eine Schlüsselrolle im Kampf gegen die Pandemie, daheim in Nordrhein-Westfalen muss Hendrik Wüst volle Fußballstadien erklären. Die Kritik an dem Blitzaufsteiger wächst. Auf Bundesebene hat er eine Schlüsselrolle im Kampf gegen die Pandemie, daheim in Nordrhein-Westfalen muss Hendrik Wüst volle Fußballstadien erklären. Die Kritik an dem Blitzaufsteiger wächst. 👓 Vollständige Meldung