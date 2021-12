Max Verstappen riskiert im Duell mit Lewis Hamilton beim Großen Preis von Saudi-Arabien alles - sogar einen Unfall? Am Ende kann er den Sieg des Briten nicht...

Nach Crashs, Safety-Car-Phasen und einer Zeitstrafe für Max Verstappen triumphiert Lewis Hamilton. WM-Entscheidung fällt am nächsten Sonntag.