09.12.2021 ( vor 2 Stunden )



Wer auf Twitter wahrgenommen werden will, muss schnell oder originell sein. Was eine stichprobenartige Auswertung seiner fast 10.000 Tweets über Wer auf Twitter wahrgenommen werden will, muss schnell oder originell sein. Was eine stichprobenartige Auswertung seiner fast 10.000 Tweets über Karl Lauterbach verrät. 👓 Vollständige Meldung