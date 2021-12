Klemens Skibicki #profski ....wenn man schon einen einheitlichen EU-Raum hat, dann waren die teilweise unverschämten Roaminggebühren fern von… https://t.co/6vnMXbLuZJ vor 27 Minuten SRF News #Roaming-Gebühren innerhalb der #EU fallen für weitere 10 Jahre weg: Verbraucher in der EU werden weiterhin die gle… https://t.co/kxOgQozLhT vor 46 Minuten Mike Kess Mobilfunk im Ausland: Roaminggebühren fallen für weitere zehn Jahre weg #Yeah https://t.co/JxJUu9wYXf vor 54 Minuten Joachim Geburtig Mobilfunk im Ausland: Roaminggebühren fallen für weitere zehn Jahre weg https://t.co/CCttUjm6Xj via @derspiegel vor 1 Stunde Thomas Michl 🇪🇺 EU: Roaming-Gebühren fallen für weitere 10 Jahre weg | @t3n https://t.co/RU1RP1iGcs vor 1 Stunde superboomer Rechtspopulisten, Rechtextremisten und andere Denkbenachteiligte am rechten Rand von Flateath, hetzen 24/7 gegen di… https://t.co/ffrNhmVHNZ vor 2 Stunden