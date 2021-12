Hamburger Arroganz RT @Weber_Nina: "Ich würde empfehlen, dass die nächste Bundestagswahl verlegt wird, sollte sie noch einmal in eine kritische Phase einer Pa… vor 1 Minute Sevenofnine RT @Weber_Nina: "Ich würde empfehlen, dass die nächste Bundestagswahl verlegt wird, sollte sie noch einmal in eine kritische Phase einer Pa… vor 3 Minuten DER SPIEGEL RT @Weber_Nina: "Ich würde empfehlen, dass die nächste Bundestagswahl verlegt wird, sollte sie noch einmal in eine kritische Phase einer Pa… vor 7 Minuten Markus Schäfer "Wir sind in der aktuellen Situation, weil die Politik die Delta-Welle total unterschätzt und sich im kritischsten… https://t.co/JkVHetgZOu vor 14 Minuten keinen.millimeter.nach.rechts mit 5G (S+) Intensivmediziner über neuen Gesundheitsminister: »Endlich ist ein Arzt im Amt« https://t.co/gHSory8FNz via @derspiegel vor 25 Minuten Deutschland Germany Coronavirus: Divi-Leiter Christian Karagiannidis über Karl Lauterbach als Gesundheitsminister… https://t.co/dnEWoV8MIN vor 32 Minuten