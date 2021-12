Hautacuperche 🔴 RT @isabelledaniel: Omikron hat auf Weihnachtsfeier in Oslo gezeigt was es kann. Von den 120 geimpften Gästen einer Firmenfeier sind bereit… vor 4 Tagen BMLoidl RT @isabelledaniel: Omikron hat auf Weihnachtsfeier in Oslo gezeigt was es kann. Von den 120 geimpften Gästen einer Firmenfeier sind bereit… vor 5 Tagen (((SebRei))) hat drei rote Punkte RT @isabelledaniel: Omikron hat auf Weihnachtsfeier in Oslo gezeigt was es kann. Von den 120 geimpften Gästen einer Firmenfeier sind bereit… vor 5 Tagen Astrid Petermann RT @isabelledaniel: Omikron hat auf Weihnachtsfeier in Oslo gezeigt was es kann. Von den 120 geimpften Gästen einer Firmenfeier sind bereit… vor 5 Tagen Kurt Fischer RT @isabelledaniel: Omikron hat auf Weihnachtsfeier in Oslo gezeigt was es kann. Von den 120 geimpften Gästen einer Firmenfeier sind bereit… vor 5 Tagen Sanne Erikson RT @isabelledaniel: Omikron hat auf Weihnachtsfeier in Oslo gezeigt was es kann. Von den 120 geimpften Gästen einer Firmenfeier sind bereit… vor 5 Tagen