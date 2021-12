Nachdem Außenministerin Baerbock Polen bereits besucht hat, kommt am Sonntag Bundeskanzler Scholz zum Antrittsbesuch nach Warschau. Doch trotz aller...

Bundeskanzler Olaf Scholz war zum Antrittsbesuch in Paris. Der französische Präsident Emmanuel Macron will mit dem Kanzler fortsetzen, was er mit Angela Merkel...

Scholz und Macron: Harmonie im Elysee Bundeskanzler Olaf Scholz war zum Antrittsbesuch in Paris. Der französische Präsident Emmanuel Macron will mit dem Kanzler fortsetzen, was er mit Angela Merkel...

Deutsche Welle vor 6 Tagen - Top