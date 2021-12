🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Schach-WM 2021: So hat Magnus Carlsen erneut die Weltmeisterschaft gewonnen » Der Norweger verteidigt seinen Tit… https://t.co/jfiJOwUDz3 vor 1 Stunde

Breaking news every hour - Follow us Schach-WM 2021: So hat Magnus Carlsen erneut die Weltmeisterschaft gewonnen https://t.co/gaBvSUWyxV vor 1 Stunde