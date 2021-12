Rohstoffe, Devisen: Ölpreise geben nach Anleger am Ölmarkt machen sich Sorgen um die Nachfrage des Rohstoffs, da viele Regierungen wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus...

sueddeutsche.de vor 4 Tagen - Wirtschaft





Sorgen begleiten ÖHB-Damen in Hauptrunde Österreichs Handballnationalteam der Frauen startet am Mittwoch (18.00 Uhr, live in ORF Sport +) mit großen Sorgenfalten bei der WM in Torrevieja in die...

ORF.at vor 5 Tagen - Sport