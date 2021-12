Bayern schenken Nagelsmann Jubiläumssieg: 2:1 gegen Mainz Der FC Bayern München hat Trainer Julian Nagelsmann den 100. Sieg in der Fußball-Bundesliga geschenkt und die Tabellenführung ausgebaut. Kingsley Coman (53....

t-online.de vor 1 Woche - Sport





Titelverteidiger besiegt: Bayern in Euroleague-Topform Der FC Bayern München hat seine gute Form in der Basketball-Euroleague unterstrichen. Gegen Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul gewann der Bundesligist am...

t-online.de vor 1 Woche - Sport