Krankheiten: Stiko-Chef für mehr Kontaktbeschränkung: «sehr schnell»

Mehr Tempo 30 in Augsburg? Städte wenden sich an neue Bundesregierung Um Tempo 30 anzuordnen, brauchen Kommunen in Deutschland einen konkreten Grund, zum Beispiel eine besondere Gefahrenlage. Mehrere bayerische Gemeinden wollen das...

Augsburger Allgemeine vor 5 Stunden - Deutschland





Philippinen: Mittlerweile mehr als 200 Todesopfer bei Taifun Der gewaltige Taifun auf den Philippinen hat noch mehr Menschen das Leben gekostet als zunächst angenommen. Mittlerweile beläuft sich die Zahl der Toten auf...

t-online.de vor 2 Tagen - Welt