23.12.2021 ( vor 18 Stunden )



5000 Menschen protestieren am Mittwochabend in 5000 Menschen protestieren am Mittwochabend in München teils gewaltsam gegen die Corona-Politik. Die Polizei wirkt hilflos und sieht sich kritischen Fragen ausgesetzt: Welche Strategie hat sie gegen wilde Demos 👓 Vollständige Meldung