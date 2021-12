Quelle: DW (Deutsch) - vor 1 Woche



Hubble-Nachfolger: Was kann das neue Weltraumteleskop? 03:06 Das James-Webb-Weltraumteleskop verspricht neue Einblicke in die Frühzeit des Universums, also die Zeit nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren. Es soll Bilder von Sternen liefern, die viel älter sind als unser Sonnensystem.