26.12.2021 ( vor 8 Stunden )



Zu viel Zucker, Fett und Salz - vor allem in Fertigprodukten: Laut Landwirtschaftsminister Özdemir ernähren sich die Deutschen zu ungesund. Er will der Industrie neue Vorgaben machen - und die Zu viel Zucker, Fett und Salz - vor allem in Fertigprodukten: Laut Landwirtschaftsminister Özdemir ernähren sich die Deutschen zu ungesund. Er will der Industrie neue Vorgaben machen - und die Lebensmittelpreise erhöhen. 👓 Vollständige Meldung