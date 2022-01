maythay @StefanReich15 @DiggeTonne @FotoHeinz @SZ Alles klar, ich dachte, du kommst selbst darauf. https://t.co/yMz7iAunvj… https://t.co/OigCi0SchM vor 6 Tagen I love Munich Schweinfurt: Corona-Demo eskaliert - Scharfe Kritik an Eltern mit Kindern als "Schutzschild" -… https://t.co/M6xleb6F3Y vor 6 Tagen Suuyuki 🏕️☕️ RT @RND_de: Mehrere hundert Menschen haben am Sonntagabend laut Polizei in #Schweinfurt gegen die staatlichen #Corona-Maßnahmen demonstrier… vor 6 Tagen Friedrich Pagel 6 Monate auf Bewährung #QuerdenkerSindTerroristen https://t.co/EOTXrDl3By Strafen für Demo-Teilnehmer Corona-Demo… https://t.co/lYpCyp3pxY vor 6 Tagen Gerald Wer schützt die Kinder vor ihren rücksichtslosen Eltern? Corona-Demo eskaliert: Kritik an Eltern mit Kindern als „… https://t.co/A3B6lXuR21 vor 6 Tagen Phileas Fogg Bei Überlegungen, was ich mit den kleinen Kindern unternehmen könnte kam mir noch nicht die Idee, sie auf eine Demo… https://t.co/rydFZ3xCNp vor 6 Tagen