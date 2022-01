30.12.2021 ( vor 1 Woche )

In mehreren Clubs in Schleswig-Holstein wurde während der Weihnachtstage gefeiert. Daraufhin gab es viele Corona-Infektionen. Tausend Partygäste befinden sich nun in Isolation. Gesundheitsminister Garg schlägt vor, die epidemische Lage von landesweiter Tragweite festzustellen.