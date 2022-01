Tappy RT @welt_hh: #Silvester mit #Feuerwerksverbot – so einfach lässt sich das dann doch nicht durchsetzen https://t.co/TgoY8jyqjt via @welt vor 9 Stunden Deutschland Germany Und doch steigen wieder viele Raketen in den Silvesterhimmel https://t.co/OGCuangJdt https://t.co/frEsHQ5CRf vor 11 Stunden WELT RT @welt_hh: #Silvester mit #Feuerwerksverbot – so einfach lässt sich das dann doch nicht durchsetzen https://t.co/TgoY8jyqjt via @welt vor 11 Stunden WELT Hamburg #Silvester mit #Feuerwerksverbot – so einfach lässt sich das dann doch nicht durchsetzen https://t.co/TgoY8jyqjt via @welt vor 11 Stunden Roland @jutta_ditfurth @heutejournal Die Anzahl der Neuinfektionen sagt doch sowieso praktisch nichts mehr aus seit Omicro… https://t.co/nKGXkih66i vor 1 Woche