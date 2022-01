Die Corona-Warn-App als Mittel zur Pandemie-Bekämpfung schien ja etwas aus der Mode gekommen zu sein. Das hat sich geändert, was vor allem der Omikron-Variante...

Der Landtag von Sachsen-Anhalt ist am Montagmittag geräumt worden, nachdem eine Bombendrohung eingegangen ist. Was bislang bekannt ist.