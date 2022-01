SPIEGEL Ticker Im sechsten Spiel unter Ralf Rangnick die erste Pleite: Manchester United hat sein Heimspiel gegen die Wolverhampto… https://t.co/n6MzYZKCK7 vor 9 Stunden FC Bayern München News Van de Beek bestritt gerade einmal 48 Spiele für Manchester United, seine durchschnittlichen Spielzeit beträgt weni… https://t.co/JIybNFM2KQ vor 20 Stunden FC Bayern München News Van de Beek wechselte im Sommer 2020 für knapp 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Manchester United, jedoch… https://t.co/9Xk6bChuII vor 20 Stunden Peter Linden Im letzten Premier League-Spiel des Jahres schlug Manchester United Donnerstagabend in Old Trafford Burnley 3:1 (3:… https://t.co/YfmmSIW33D vor 4 Tagen Sport Ralf Rangnick hat nach dem fünften ungeschlagenen Spiel als Trainer von Manchester United seinen Superstar Cristian… https://t.co/yxCcEPOTLx vor 4 Tagen Der SPORTBUZZER Sonderlob für #Ronaldo und Co.: #ManUnited-Trainer Ralf #Rangnick nach Sieg zum Jahresabschluss zufrieden ➡️… https://t.co/t6ZWmJZBxm vor 4 Tagen