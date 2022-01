04.01.2022 ( vor 2 Stunden )



Während in Großbritannien das Gesundheitssystem wegen Omikron an seine Grenzen kommt, wurde in Frankreich eine neue Mutante entdeckt. Die neue Corona-Variante sollte Experten zufolge beobachtet werden – eine große Gefahr können sie bislang aber nicht erkennen.