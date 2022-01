Quelle: Spot on News STUDIO - vor 10 Stunden



Emmanuel Macron will "Ungeimpfte nerven" - und muss Kritik einstecken 01:16 Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will Ungeimpfte nicht zwangsimpfen - dafür aber "nerven", indem er sie vom sozialen Leben ausschließt. Das finden nicht alle richtig.