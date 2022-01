06.01.2022 ( vor 2 Stunden )



Der Film "The Last Picture Show" machte Peter Bogdanovich berühmt. In den 1970er-Jahren galt er als einer der wichtigsten Regisseure des "New Hollywood". Nun ist der Filmemacher im Alter von 82 Jahren gestorben.