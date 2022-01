10.01.2022 ( vor 6 Stunden )



In seiner Rolle als Danny Tanner in der US-Serie " In seiner Rolle als Danny Tanner in der US-Serie " Full House " wurde Bob Saget weltberühmt. Nun ist der Schauspieler und Komiker im Alter von 65 Jahren tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. 👓 Vollständige Meldung