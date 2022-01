12.01.2022 ( vor 4 Stunden )



Er packte Geschichten neben- statt hintereinander, weil Kinder so sehen und denken. So schuf Er packte Geschichten neben- statt hintereinander, weil Kinder so sehen und denken. So schuf Ali Mitgutsch das Genre Wimmelbuch. Nun ist er mit 86 gestorben. Ein Nachruf 👓 Vollständige Meldung