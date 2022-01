Corona-Daten zur Omikron-Welle in den Bundesländern. Alles nur halb so schlimm? Während die Fallzahlen steigen, lässt der Druck auf die Intensivstationen nach. Wie ist die Lage in den Bundesländern und was sagen die neuesten Daten über...

Spiegel vor 19 Stunden - Top Auch berichtet bei • t-online.de