Psychische Belastungen in der Pandemie - Schock-Studie zu Kinder-Suizidversuchen in Corona-Krise: Das steckt hinter den Zahlen Während des zweiten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2021 sollen bundesweit "bis zu 500 Kinder" versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Eine entsprechende Studie...

Focus Online vor 6 Tagen - Politik





Fünf Personen verletzt nach Brandstiftung in Hochhaus Bei einem Brand in einem Erfurter Hochhaus sind fünf Personen verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, hatte ein 36-Jähriger am Montagabend...

t-online.de vor 6 Tagen - Deutschland