inforadio Außenministerin #Baerbock will im #Ukraine-Konflikt das Normandie-Format wieder aufnehmen. Der Politologe… https://t.co/GN3DAL8pds vor 12 Minuten BR24 Auf ihrer bisher heikelsten Antrittsreise hat #Bundesaußenministerin Annalena #Baerbock in der #Ukraine diplomatisc… https://t.co/nnjL7D3X1w vor 15 Minuten neverforgetfiki RT @AZeckenbiss: Endlich redet mal jemand Tacheles. "Kein Land habe das Recht, anderen Ländern vorzuschreiben, in welche Richtung sie gehen… vor 17 Minuten fuchs Außenministerin Baerbock in Kiew: »Jede erneute Aggression hätte einen hohen Preis« https://t.co/k3AAzKB4pn via… https://t.co/Od3pnxOBNZ vor 26 Minuten RND Bei ihrer Reise nach Kiew und Moskau ist Außenministerin #Baerbock mit dem aktuell gefährlichsten Konflikt auf dem… https://t.co/ulFl2XO6NP vor 48 Minuten Heiko Stubner FAZ: @ABaerbock will Wasserstoff statt Waffen - Der Konflikt mit Russland ist bislang das Leitthema der deutschen A… https://t.co/pyMhjHBqtY vor 48 Minuten