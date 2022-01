Herbert Gantschacher NACH SCHALLENBERG EINE NEUE MARIONETTE AUS DEM HAUS VON ALTKANZLER KURZ!: »Inside Austria«: Was bringt der neue Bun… https://t.co/WSNQnPPYli vor 10 Stunden G-Chr.Heintges🇪🇺SystemChangeMakesClimateChange🦊 Podcast »Inside Austria«: Was bringt der neue Bundeskanzler für Österreich? https://t.co/JXKjN1JeLd via @derspiegel vor 10 Stunden Deutschland Germany Karl Nehammer: Was bringt der neue Bundeskanzler für Österreich? - Podcast https://t.co/TbYZ8XFCOX https://t.co/j9AxyasqJq vor 12 Stunden Doris B RT @SPIEGEL_alles: Nach Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg ist Karl Nehammer der dritte Kanzler in nur 60 Tagen. Wie tickt der neue… vor 12 Stunden SPIEGEL Ticker Nach Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg ist Karl Nehammer der dritte Kanzler in nur 60 Tagen. Wie tickt der… https://t.co/O3Tb1jU4JD vor 12 Stunden