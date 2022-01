Außenministerin Baerbock fliegt kommenden Monat erneut nach Kiew. Zusammen mit ihrem französischen Amtskollegen will sie sich dort weiter um eine Entschärfung...

US-Präsident Biden hat in einem Telefonat mit seinem Amtskollegen Selenskyj der Ukraine im Konflikt mit Russland Unterstützung zugesagt. Die USA beantragten...

Bundesaußenministerin Baerbock empfängt in Berlin ihren niederländischen Amtskollegen Hoekstra. Bei dem Treffen soll es vor allem um die Ukraine-Krise gehen....

„Wichtig, dass die Nato-Mitglieder vereint bleiben in ihrem Kurs gegen Moskau“ US-Außenminister Blinken ist zu Beratungen mit Amtskollegen in Berlin. Das Thema: Der Ukraine-Konflikt sowie das Verhältnis zwischen den Nato-Mitgliedsstaaten...

