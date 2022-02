In mehreren Orten Brandenburgs ist am Donnerstag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. In der Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße gedachte...

Das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft mag mehr als 70 Jahre her sein, der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland weiter notwendig...

Geschichte: Berlin gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus Zum Holocaust-Gedenktag hat Berlin an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Am Denkmal für die verfolgten Homosexuellen in Mitte legte die...

