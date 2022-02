News Deutschland Bundeskanzler Reisen: Olaf Scholz will nicht zu Olympia nach Peking reisen: Er habe keine Reisepläne nach Peking,.. https://t.co/GYww09xl4o vor 2 Sekunden RTL Direkt #Bundeskanzler Olaf Scholz hat nicht vor, zu den Olympischen Winterspielen nach #Peking zu reisen. "Ich habe keine… https://t.co/tkaEtkvNbX vor 5 Minuten BR24 Bundeskanzler Olaf #Scholz wird im #Ukraine-Konflikt vorgeworfen, zu zurückhaltend zu agieren. Nun kündigte er an,… https://t.co/hjVm7BEWrS vor 28 Minuten RTL Direkt #Bundeskanzler Olaf #Scholz wird nach eigenen Angaben "in Kürze" zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wl… https://t.co/uK9PXaMJjA vor 1 Stunde 엘 5EB AMF1 💚💚💚💚💚 RT @tazgezwitscher: Bundeskanzler Olaf Scholz will nicht zu den Olympischen Spielen reisen. Das gilt auch für Außenministerin Annalena Baer… vor 1 Stunde Ukraineforum Scholz will zu Putin nach Moskau reisen: „Bundeskanzler Olaf Scholz will "demnächst" zu Verhandlungen mit Putin nac… https://t.co/p6gbdHeLez vor 2 Stunden