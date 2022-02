03.02.2022 ( vor 11 Stunden )



Das US-Militär hat nach Angaben des Weißen Hauses bei einem Einsatz im Nordwesten Syriens den Anführer der Terrormiliz IS getötet. US-Präsident Biden erklärte, er habe den Angriff in der vergangenen Nacht angeordnet. Das US-Militär hat nach Angaben des Weißen Hauses bei einem Einsatz im Nordwesten Syriens den Anführer der Terrormiliz IS getötet. US-Präsident Biden erklärte, er habe den Angriff in der vergangenen Nacht angeordnet. 👓 Vollständige Meldung