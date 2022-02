04.02.2022 ( vor 18 Stunden )

Was passiert an der Grenze zur Ukraine? Und warum verweigert Deutschland Waffenlieferungen in das Land? Der SPD-Politiker Michael Roth spricht im Wochenrückblick mit Frédéric Schwilden über Wladimir Putin , die tödlichen Schüsse auf Polizisten in Kusel und die Grenzen von Aktivismus.