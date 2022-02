Deutscher Kanzler in Washington: Scholz ist in Washington ständig in der Defensive Zwar sagt Joe Biden viel Freundliches über Olaf Scholz und auch bei CNN gelingt ihm ein eloquenter Auftritt, doch die umstrittene Gas-Pipeline in der Nordsee...

Basler Zeitung vor 2 Stunden - Top Auch berichtet bei • t-online.de