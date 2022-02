Fahrbahnender Lindefan🍀 RT @LSteinwandter: Mehrzahl der unter 30jährigen AfD-Anhänger halt #Kapitalismus für das das bestmögliche Wirtschaftssystem. https://t.co/e… vor 53 Sekunden

Niederrheiner RT @b_riexinger: Die junge Generation in Deutschland zweifelt an der #Marktwirtschaft und am #Kapitalismus. Das ist nur folgerichtig. Sind… vor 2 Minuten

Els Koenen RT @JoLepp: Eine Mehrheit der 16- bis 29-Jährigen in Deutschland sieht das Versprechen einer sozialen Marktwirtschaft in diesem Land nicht… vor 4 Minuten

Johanna Soll RT @derspiegel: Wohlstand für alle? Für die Mehrheit der 16- bis 29-Jährigen in Deutschland erfüllt die soziale Marktwirtschaft dieses Vers… vor 7 Minuten

Bundestag Tweets RT @b_riexinger: Die junge Generation in Deutschland zweifelt an der #Marktwirtschaft und am #Kapitalismus. Das ist nur folgerichtig. Sind… vor 14 Minuten