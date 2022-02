Mit Prämien will Niedersachsens CDU-Landtagsfraktion mehr Lehrer in die Provinz locken. "Es gibt einzelne Schulen, die wirklich eine unterirdische...

Schleswig-Holstein: Mit Quereinsteigern gegen den Lehrermangel vorgehen? Im Land fehlt es an Pädagogen. Nun haben auch Fachfremde eine Chance, in den Schuldienst zu wechseln. So wie Nina Kulcke.

abendblatt.de vor 1 Tag - Deutschland