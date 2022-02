18.02.2022 ( vor 1 Stunde )



Durch das Sturmtief „Ylenia“ wurde so viel Strom aus Windkraft in das deutsche Netz eingespeist wie nie zuvor. Laut einer Analyse des Energiekonzerns Eon waren es am Mittwochabend in der Spitze 47,12 Gigawatt. 👓 Vollständige Meldung