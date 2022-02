Russlands Präsident Putin erkennt die selbst ernannten Volksrepubliken in ihrer ursprünglichen Größe an. Die Fläche ist dreimal so groß wie das Gebiet,...

Moskau (dpa) - Angesichts der Spannungen in der Ostukraine hat das Oberhaus des russischen Parlaments einem Truppeneinsatz zugestimmt. Der Föderationsrat...

Wladimir Putin erkennt die „Volksrepubliken Luhansk und Donezk“ offiziell an und entsendet russische Truppen in die Ostukraine. Der Westen protestiert und...

In der Innenstadt von Kramatorsk ist es derzeit noch ruhig. Das Leben scheint seinen normalen Gang zu gehen. Aber die Stimmung ist angespannt. Denn die Lage kann...

"Was jetzt?"-Newsletter: Putin, Ostukraine, Sanktionen Wladimir Putin erkennt die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängig an. Die EU und USA kündigen daraufhin Sanktionen gegen Russland an. Der...

ZEIT Online vor 1 Tag - Top