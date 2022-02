22.02.2022 ( vor 6 Tagen )

Kanzler Scholz (SPD) stellt trotz der Eskalation durch Russland klar: Waffenlieferungen an die Ukraine soll es nicht geben. Doch was, wenn die westlichen Staaten sich mehrheitlich darauf einigen sollten? Deutsche Verteidigungspolitiker indes haben klare Ideen, was möglich wäre.