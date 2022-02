Die Bundesregierung hat den Angriff Russlands auf die Ukraine als "dunklen Tag für Europa" bezeichnet. Präsident Putin hatte für den Angriff in der Nacht...

Nach der Zertifikatspflicht: Tag 1 der grossen Lockerungen: Beginnt nun die Versöhnung? Bruno Suter hat in seinem Restaurant die Zertifikatspflicht ignoriert. Am Tag nach der Öffnung zeigt sich, dass sich manche Wunden nicht so schnell schliessen...

Basler Zeitung vor 1 Woche - Top