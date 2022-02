Um 4:20 Uhr weckten ihn entfernte Explosionen, den ganzen Tag war WELT-Reporter Daniel Koop danach in Kiew. Nun ist er mit seinem Kamerateam auf dem Weg Richtung...

Von Sirenen und Explosionen werden viele Ukrainer am Morgen geweckt. Besonders in der Hauptstadt Kiew zeigt sich eine erste Fluchtbewegung. Bilder von langen...

Russland greift Ukraine an - Deutscher in Kiew: „Um 6 Uhr kam der Anruf. Die Russen kommen“ Russland hat einen Angriff gegen die Ukraine begonnen. Auch aus der Hauptstadt Kiew werden Explosionen gemeldet. FOCUS Online hat mit zwei Deutschen gesprochen,...

Focus Online vor 1 Tag - Politik