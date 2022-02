Fernando Johansson 🕳 RT @GFelbermayr: Wow. Sanktionen wie gegen den Iran 1) Ausschluss ausgewählter Russischer Banken von Swift 2) Sanktionen gegen die Russisch… vor 48 Minuten Der Hofnarr RT @GFelbermayr: Wow. Sanktionen wie gegen den Iran 1) Ausschluss ausgewählter Russischer Banken von Swift 2) Sanktionen gegen die Russisch… vor 1 Stunde cwsberlin RT @Dolli56080862: Swift-Ausschluss russischer Banken beschlossen Auch damit, werden wir erneut unserer Wirtschaft schaden! Das ist so kurz… vor 1 Stunde cwsberlin RT @EpochTimesDE: Als Reaktion auf fortgesetzten Angriffe Russlands in der Ukraine haben die westlichen Verbündeten den Ausschluss russisch… vor 1 Stunde Epoch Times DE Als Reaktion auf fortgesetzten Angriffe Russlands in der Ukraine haben die westlichen Verbündeten den Ausschluss ru… https://t.co/85YaH6XjDb vor 1 Stunde Macnerdy 🇺🇦🇪🇺🕊 RT @GFelbermayr: Wow. Sanktionen wie gegen den Iran 1) Ausschluss ausgewählter Russischer Banken von Swift 2) Sanktionen gegen die Russisch… vor 1 Stunde