27.02.2022 ( vor 4 Stunden )

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Atomstreitkräfte des Landes in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. „Putin will signalisieren: Wenn der Westen Russland in den Abgrund treibt, kann er für nichts garantieren“, so Moskau-Korrespondent Christoph Wanner.