Zsuzsa Breier Unerträglich: 60 km langer russischer #Militärkonvoi vor #Kiev; Unerträglich: keiner weiss genau, in welchem Geist… https://t.co/pShehyBfRh vor 25 Sekunden Herbert pöses Geimpftes... Russischer Botschafter in Wien beklagt "aggressiven Ton" https://t.co/4cbibo1quL Sieht man das....… https://t.co/FAGiQkzPbd vor 3 Minuten janosiq ✌️🇵🇱🌻🇺🇦 RT @DLFNachrichten: Krieg in der Ukraine: 60 Kilometer langer russischer Militärkonvoi vor Kiew. https://t.co/csvhdQ9jxF vor 4 Minuten Schwarzwälder Bote Auf Kiew rollt ein gewaltiger russischer Militärkonvoi zu, der die ukrainische Hauptstadt womöglich einkesseln soll… https://t.co/q5SgmygQ6r vor 4 Minuten ClaudiHammer🇺🇦🇪🇺 RT @dpa_live: 🔴 LIVEBLOG Mehr als 60 km langer russischer Militärkonvoi bewegt sich auf #Kiew zu +++ Die weitere Entwicklung im #Krieg gege… vor 9 Minuten Carlos Würschmidt War is over if you (#Putin) want it Mehr als 60 Kilometer langer russischer Militärkonvoi soll vor Kiew sein https://t.co/uZFdRfS5W9 vor 10 Minuten