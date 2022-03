Die grün-schwarze Landesregierung will Tempo bei der Ausweisung von zusätzlichen Flächen für den Ausbau der Windenergie und Photovoltaik machen. Erstmals...

Robert Habeck und Daniel Günther einig über LNG-Terminal und Windkraft-Ausbau Die Bundesregierung will ihre Pläne für ein LNG-Terminal in Brunsbüttel so schnell wie möglich umsetzen. Einig sind Wirtschaftsminister Habeck und...

Spiegel vor 5 Tagen - Wirtschaft