Ukrainischer Außenminister bestätigt geplantes Treffen mit Lawrow Dmytro Kuleba bemüht sich um Diplomatie: Noch diese Woche will er sich mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow treffen. Er warnte vor "absurder...

++ Ukraine-Krieg++: Moskau bietet erneut Feuerpause an – allerdings mit Haken Tag 13 nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine: Die Kämpfe dauern an, in mehreren Städten droht eine humanitäre Katastrophe. Wie ist die aktuelle Lage?...

Krieg: Außenminister Russlands und der Ukraine treffen sich in der Türkei Die Türkei hatte sich bereits als Vermittler im Konflikt angeboten: Nun steht offenbar ein Termin für ein Treffen zwischen den Außenministern von Russland und...

Außenminister Russlands und der Ukraine treffen sich in der Türkei Es wäre das erste Treffen auf Regierungsebene seit Ausbruch der Kämpfe: Am Donnerstag wollen sich die Außenminister aus Kiew und Moskau in der Türke treffen....

„Wenn Putin diesen Krieg gewinnt und fest im Sattel sitzt, dann kommt da nichts bei raus“ Derzeit befassen sich verschiedene Gerichte mit dem Ukraine-Krieg. Der Staatsrechtler Volker Boehme-Neßler erklärt, wie realistisch es ist, dass Putin auf der...

News des Tages: Krieg in der Ukraine, AKW Saporischschja, Gerhard Schröder Welche Gefahren drohen, wenn in der Nähe von Atomkraftwerken gekämpft wird. Wie in der Ukraine auch ein Krieg der Bilder tobt. Und ein Krieg der Worte. Das ist...

